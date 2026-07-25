Літні трансфери УПЛ-2026/27: таблиця переходів
Літнє трансферне вікно в Україні офіційно відкрилося 1 липня. До 5 вересня всі професійні клуби матимуть змогу реєструвати нових футболістів.
Перед стартом нового сезону клуби Української Прем'єр-ліги активно працюють на трансферному ринку. У літнє міжсезоння команди намагаються підсилити склад, заробити на продажі своїх лідерів і позбутися футболістів, які не входять до планів тренерського штабу.
Цього літа майже всі клуби УПЛ уже встигли заявити про себе на трансферному ринку. Донецький Шахтар традиційно інвестує в перспективних бразильських футболістів, ФК Харків у новому сезоні спробує кинути виклик грандам завдяки амбітному підсиленню, ЛНЗ і Полісся здійснили точкові підсилення, а київське Динамо після кількох пасивних трансферних кампаній потішило своїх уболівальників підписанням перспективного форварда з ПСЖ.
У цьому матеріалі зібрані всі офіційно підтверджені трансфери клубів Української Прем'єр-ліги в літнє міжсезоння 2026 року. Таблиця оновлюватиметься після кожного офіційного оголошення переходу, тому тут ви завжди знайдете актуальну інформацію про новачків, футболістів, які залишили свої клуби, орендні угоди та суми підтверджених трансферів. Нижче також буде доступний актуальний топ-5 найдорожчих трансферів УПЛ.
Таблиця переходів УПЛ. Літо-2026
|Прийшли
|Клуб
|Пішли
|в. Тимур Пузанков (Колос, з/о)
з. Олександр Караваєв (Динамо)
з. Георгі Гочолеішвілі (Гамбург, з/о)
з. Едуард Козік (Колос, з/о)
з. Лука Лацабідзе (Вайле, з/о)
з. Микола Огарков (Олександрія, з/о)
з. Мар'ян Фарина (Кудрівка, з/о)
п.Бруніньйо (Атлетико Паранаенсе, 11 млн євро)
п. Раян Роберто (Фламенго, 9 млн євро)
п. Глейкер Мендоза (Кривбас, 3 млн євро)
п. Антон Глущенко (Кудрівка, з/о)
п. Олег Пушкарьов (Кудрівка, з/о)
п. Лукаш Захора (Дубрава, з/о)
п. Кирило Сігеєв (Татран, з/о)
|Шахтар Донецьк
|з. Лука Лацабідзе (Торпедо Кутаїсі, оренда)
з. Микола Огарков (Кудрівка, оренда)
з. Юхим Конопля (Боруссія М)
п. Лукаш Захора (Славен Белупо, оренда)
п. Іван Петряк (в/а)
|з. Віталій Роман (Рух, 0,25 млн євро)
з. Андрій Кітела (Рух, 0,25 млн євро)
з. Хайдін Саліху (Полонія Варшава, з/о)
з. Ярослав Кисіль (Кудрівка, з/о)
п. Теді Цара (Олександрія, 0,4 млн євро)
п. Таллес Бренер (Рух)
п. Дмитро Матківський (Верес)
н. Коді Девід (Тренчин, 1,35 млн євро)
н. Моло Бессала (Шериф, з/о)
|ЛНЗ Черкаси
|з. Хайдін Саліху (Дріта)
з. Ілля Путря (Буковина, оренда)
п. В'ячеслав Танковський (Буковина, оренда)
п. Марко Подоляк (в/а)
п. Абдул Авуду (Візела, з/о)
|з. Данило Безкоровайний (Сумгаїт, з/о)
з. Матей Матіч (Полонія Битом, з/о)
з. Сергій Корнійчук (Верес, з/о)
п. Леандро Андраде (Карабах, 3 млн євро)
п. Андрусв Араухо (Кривбас, 2 млн євро)
п. Бені Макуана (Яблонець, з/о)
н. Луїфер Ернандес (Кукута, з/о)
н. Дімітар Трайков (Дугопольє, з/о)
|Полісся Житомир
|з. Сергій Корнійчук (Чорноморець, 0,15 млн євро)
з. Лукас Тейлор (в/а)
п. Томер Йосефі (Бейтар)
п. Олексій Гуцуляк (в/а)
п. Богдан Лєднєв (в/а)
н. Луїфер Ернандес (Пуебла, 0,5 млн євро)
н. Дімітар Трайков (Вора)
|в. Ілля Ольховий (Нива Тернопіль, 0,1 млн євро)
з. Томаш Кендзьора (ПАОК)
з. Олександр Сирота (Амед, з/о)
з. Максим Дячук (Лехія, з/о)
з. Олексій Гусєв (Кудрівка, з/о)
з. Навін Малиш (Зоря, з/о)
з. Олексій Сич (Карпати, 1млн євро)
п. Георгі Цітаішвілі (Мец, з/о)
п. Джастін Лонвейк (Фортуна Сіттард, з/о)
п. Валентин Рубчинський (Карпати, з/о)
п. Решат Рамадані (Шкендія, з/о)
п. Андрій Маткевич (Епіцентр, з/о)
п. Роман Саленко (Зоря, з/о)
п. Самба Діалло (Рух, з/о)
п. Антон Царенко (Лехія, з/о)
н. П'єр Мунгенге (ПСЖ)
н. Владислав Супряга (Епіцентр, з/о)
н. Владислав Герич (Чорноморець, з/о)
|Динамо Київ
|в. Валентин Моргун (Колос)
в. Данило Ігнатенко (Лівий Берег)
з. Олександр Караваєв (Шахтар)
з. Максим Дячук (Банік, оренда)
п. Георгі Цітаішвілі (в/а)
п. Антон Царенко (Блау-Вайсс, оренда)
п. Олександр Яцик (ФК Харків, 2,5 млн євро)
|п. Олександр Яцик (Динамо, 2,5 млн євро)
п. Рафаель Профіні (Санта Санта-Фе, 1,6 млн євро)
п. Денис Нагнойний (Кудрівка, з/о)
п. Олександр Смітюх (Діназ, з/о)
н. Карлос Парако (Кривбас, 1 млн євро)
н. Раймонд Овусу (Кудрівка, з/о)
|ФК Харків
|в. Олег Мозіль (в/а)
з. Василь Кравець (Зоря)
з. Євген Пасіч (Кудрівка)
з. Дмитро Капінус (Оболонь, оренда)
з. Ігор Снурніцин (в/а)
п. Іван Литвиненко (Жальгіріс)
п. Арі Моура (в/а)
п. Владислав Калитвинцев (в/а)
п. В'ячеслав Чурко (в/а)
п. Олександр Смітюх (в/а)
|в. Валентин Моргун (Динамо)
з. Роман Гончаренко (Верес)
з. Віталій Катрич (Інгулець)
з. Владислав Шершень (Поділля, з/о)
п. Іргі Кассала (Вора, 0,23 млн євро)
п. Олексій Безручук (Поділля, з/о)
н. Денис Ндукве (Ворскла)
|Колос Ковалівка
|в. Тимур Пузанков (Колос, з/о)
з. Едуард Козік (Шахтар, з/о)
з. Валерій Бондаренко (Лівий Берег)
п. Даниїл Алефіренко (Чорноморець)
п. Тарас Степаненко (завершив кар'єру)
|з. Джиммі Мпазу (Спортлюст '46)
з. Жуан Машаду (Белененсеш)
п. Аарон Рой Наві (Маккабі Тель-Авів)
н. Шакеон Сатчвелл (Рудар)
|Кривбас Кривий Ріг
|в. Володимир Маханьков (в/а)
з. Іван Дібанго (ЛАКС)
з. Карлос Рохас (Депортіво Ла-Гвайра, з/о)
п. Глейкер Мендоза (Шахтар, 3 млн євро)
п. Андрусв Араухо (Полісся, 2 млн євро)
п. Максим Задерака (Буковина)
п. Джоель Майя (Ель Насьональ, з/о)
н. Карлос Парако (ФК Харків, 1 млн євро)
|в. Владислав Рибак (Металіст)
з. Василь Кравець (Харків)
з. Жан Тронтель (Гориця, з/о)
п. Іван Нестеренко (Ворскла, оренда)
|Зоря Луганськ
|в. Микита Турбаєвський (в/а)
з. Навін Малиш (Динамо, з/о)
з. Жан Тронтель (Дунайська Стреда, 0,2 млн євро)
з. Роман Вантух (Карпати)
з. Крістофер Нваезе (Мілсамі)
п. Роман Саленко (Динамо, з/о)
п. Петар Мічін (Согдіана)
н. Варлей Баррера (Альянса, з/о)
|в. Денис Марченко (Оболонь, 1 млн євро)
в. Антон Жилкін (Інгулець, 30 тис євро)
з. Роман Вантух (Зоря)
з. Микола Киричок (Рух, з/о)
п. Моха Мухліс (Візела, 0,6 млн євро)
п. Фелліпе Вієйра (Лієпая, 0,45 млн євро)
н. Назарій Русин (Сандерленд)
н. Ігор Невес (Рух, з/о)
|Карпати Львів
|в. Назар Домчак (Славія Прага, 5 млн євро)
в. Андрій Кліщук (Олександрія)
з. Олексій Сич (Динамо, 1млн євро)
з. Володимир Адамюк (Олександрія)
п. Валентин Рубчинський (Динамо, з/о)
п. Бруніньйо (Маккабі Хайфа, 1,7 млн євро)
п. Стеніо (Модена, 0,5 млн євро)
п. Едсон (Ремо, оренда)
п. Пауло Вітор (Портімоненсе, з/о)
н. Бабукар Фаал (Вікторія Пльзень, 3 млн євро)
н. Ігор Невес (в/а)
|з. Серьян Репай (Вора)
з. Віталій Горін (Фенікс-Маріуполь)
з. Андрій Бойко (Колос-2)
п. Нене (Берое)
п. Рауль Таварес (Гвадалахара)
п. Артем Козак (в/а)
н. Максим Євпак (Вікторія)
|Епіцентр Кам'янець-Подільський
|з. Владислав Кристін (Агробізнес, оренда)
з. Аладжі Олівейра (в/а)
з. Володимир Танчик (в/а)
п. Андрій Маткевич (Динамо, з/о)
п. Андрій Беженар (завершив кар'єру)
п. Станіслав Кристін (Агробізнес, оренда)
п. Єгор Демченко (в/а)
н. Владислав Супряга (Динамо, з/о)
н. Андрій Борячук (Нива Тернопіль)
|н. Натанаель Блер (Сентрал Кост Марінерс)
|Верес Рівне
|з. Сергій Корнійчук (Полісся, з/о)
з. Роман Гончаренко (Колос)
п. Дмитро Матківський (ЛНЗ)
п. Дмитро Кльоц (Чорноморець)
п. Сергій Стень (Кудрівка)
п. Ігнат Пушкуца (Локомотив, оренда)
н. Денис Ндукве (Ворскла, з/о)
|в. Кирило Баранцов (ЮКСА)
з. Дмитро Капінус (Харків, оренда)
з. Віталій Єрмаков (Чорноморець)
п. Дмитро Мишньов (Олександрія)
|Оболонь Київ
|в. Денис Марченко (Карпати, 1 млн євро)
з. Владислав Приймак (Буковина)
з. Дмитро Семенов (Кудрівка)
з. Кирило Прокопчук (в/а)
п. Максим Третьяков (Олександрія)
п. Руслан Черненко (Поділля)
п. Костянтин Бичек (в/а)
п. Іван Нестеренко (Ворскла, з/о)
|в. Кирило Лавута (Ворскла)
з. Микола Огарков (Шахтар, оренда)
з. Євген Пасіч (Харків)
з. Дмитро Семенов (Оболонь)
з. Владислав Шаповал (Чернігів, з/о)
п. Сергій Стень (Кудрівка)
п. Родіон Плакса (Кудрівка)
п. Євгеній Смирний (в/а)
п. Іван Мельниченко (Локомотив, з/о)
н. Варлей Баррера (Альянса, оренда)
н. Антон Демченко (Поділля, з/о)
|ФК Кудрівка
|в. Роман Льопка (Локомотив)
з. Мар'ян Фарина (Шахтар, з/о)
з. Ярослав Кисіль (ЛНЗ, з/о)
з. Олексій Гусєв (Динамо, з/о)
з. Владислав Шаповал (в/а)
з. Валерій Рогозинський (Чернігів)
п. Антон Глущенко (Шахтар, з/о)
п. Олег Пушкарьов (Шахтар, з/о)
п. Денис Нагнойний (Харків, з/о)
п. Андрій Сторчоус (Олександрія)
п. Олександр Козак (Олександрія)
п. Іван Мельниченко (Колос-2)
н. Раймонд Овусу (Харків, з/о)
н. Албан Таїпі (Отрант-Олімпік)
|з. Ілля Путря (ЛНЗ, оренда)
з. Владислав Приймак (Оболонь)
з. Едвін Одінака (Желєзнічар)
п. В'ячеслав Танковський (ЛНЗ, оренда)
п. Максим Задерака (Кривбас)
п. Міхаел Клепач (Широкі Брієг)
п. Федір Бабак (Падерборн II)
п. Данило Голуб (Прикарпаття, з/о)
|Буковина Чернівці
|в. Дмитро Погорілий (Теруель)
з. Ян Морговський (в/а)
з. Василь Гакман (в/а)
п. Родіон Плакса (Кудрівка)
п. Данило Голуб (Локомотив)
н. Данило Гончарук (Пробій)
|в. Назар Байда (Металург)
з. Сергій Корнійчук (Полісся, 0,15 млн євро)
п. Даниїл Алефіренко (Колос)
п. Дмитро Кльоц (Чорноморець)
п. Євгеній Рязанцев (Поділля, з/о)
|Чорноморець Одеса
|в. Вадим Ющишин (ЮКСА)
з. Віталій Єрмаков (Оболонь)
з. Юрій Романюк (Маяк)
з. Олександр Каплієнко (завершив кар'єру)
з. Денис Гришкевич (Полісся-2, з/о)
п. Артем Габелок (Нива Тернопіль)
п. Анель Райс (Плаза Амадор, з/о)
п. Максим Луньов (в/а)
п. Олександр Скляр (в/а)
н. Владислав Герич (Динамо, з/о)
н. Олексій Хобленко (в/а)
|в. Данило Ігнатенко (Динамо)
з. Валерій Бондаренко (Колос)
|Лівий Берег Київ
|в. Максим Механів (Нива Тернопіль)
з. Володимир Швець (в/а)
п. Сімон Галоян (Чернігів)
п. Руслан Дедух (в/а)
п. Олександр Калінін (в/а)
п. Андрій Чепурний (в/а)
н. Єгор Гунічев (Фенікс-Маріуполь)
Скорочення: в – воротар, з – захисник, п – півзахисник, н – нападник, з/о – завершення оренди, в/а – вільний агент.
Суми трансферів, наведені в таблиці, подано відповідно до даних порталу Transfermarkt.
Найдорожчі літні трансфери УПЛ-2026/27
1. Бруніньйо (Бразилія), вінгер – 11 млн євро (Атлетико Паранаенсе – Шахтар)
2. Раян Роберто (Бразилія), вінгер – 9 млн євро (Фламенго – Шахтар)
3. Назар Домчак (Україна), воротар – 5 млн євро (Карпати – Славія Прага)
4-6. Леандро Андраде (Кабо-Верде), півзахисник – 3 млн євро (Карабах – Полісся)
4-6. Глейкер Мендоза (Венесуела), вінгер – 3 млн євро (Кривбас – Шахтар)
4-6. Бабукар Фаал (Гамбія), нападник – 3 млн євро (Карпати – Вікторія Пльзень)
Після закриття літнього трансферного вікна клуби зможуть підписувати лише вільних агентів відповідно до вимог регламенту.