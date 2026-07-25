Літні трансфери УПЛ-2026/27: таблиця переходів

Літнє трансферне вікно в Україні офіційно відкрилося 1 липня. До 5 вересня всі професійні клуби матимуть змогу реєструвати нових футболістів.

Перед стартом нового сезону клуби Української Прем'єр-ліги активно працюють на трансферному ринку. У літнє міжсезоння команди намагаються підсилити склад, заробити на продажі своїх лідерів і позбутися футболістів, які не входять до планів тренерського штабу.

Цього літа майже всі клуби УПЛ уже встигли заявити про себе на трансферному ринку. Донецький Шахтар традиційно інвестує в перспективних бразильських футболістів, ФК Харків у новому сезоні спробує кинути виклик грандам завдяки амбітному підсиленню, ЛНЗ і Полісся здійснили точкові підсилення, а київське Динамо після кількох пасивних трансферних кампаній потішило своїх уболівальників підписанням перспективного форварда з ПСЖ.

У цьому матеріалі зібрані всі офіційно підтверджені трансфери клубів Української Прем'єр-ліги в літнє міжсезоння 2026 року. Таблиця оновлюватиметься після кожного офіційного оголошення переходу, тому тут ви завжди знайдете актуальну інформацію про новачків, футболістів, які залишили свої клуби, орендні угоди та суми підтверджених трансферів. Нижче також буде доступний актуальний топ-5 найдорожчих трансферів УПЛ.

Таблиця переходів УПЛ. Літо-2026

Скорочення: в – воротар, з – захисник, п – півзахисник, н – нападник, з/о – завершення оренди, в/а – вільний агент.

Суми трансферів, наведені в таблиці, подано відповідно до даних порталу Transfermarkt.

Найдорожчі літні трансфери УПЛ-2026/27

1. Бруніньйо (Бразилія), вінгер – 11 млн євро (Атлетико Паранаенсе – Шахтар)

Бруніньйо ФК Шахтар

2. Раян Роберто (Бразилія), вінгер – 9 млн євро (Фламенго – Шахтар)

Раян Роберто і Арда Туран ФК Шахтар

3. Назар Домчак (Україна), воротар – 5 млн євро (Карпати – Славія Прага)

Назар Домчак ФК Славія Прага

4-6. Леандро Андраде (Кабо-Верде), півзахисник – 3 млн євро (Карабах – Полісся)

Леандро Андраде ФК Полісся

4-6. Глейкер Мендоза (Венесуела), вінгер – 3 млн євро (Кривбас – Шахтар)

Глейкер Мендоза ФК Шахтар

4-6. Бабукар Фаал (Гамбія), нападник – 3 млн євро (Карпати – Вікторія Пльзень)

Бабукар Фаал Вікторія Пльзень

Після закриття літнього трансферного вікна клуби зможуть підписувати лише вільних агентів відповідно до вимог регламенту.