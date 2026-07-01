Зоря підписала колишнього захисника Карпат та Полісся

Луганська Зоря посилила свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві команди не зазначаються терміни підписаного контракту. Проте, за даними Transfermarkt, угода була укладена до 30 червня наступного року.

Нагадаємо, що на початку червня цього року Кравець покинув Металіст 1925 (який після ребрендингу змінив назву на ФК Харків). У сезоні-25/26 лівий оборонець не провів жодного офіційного матчу, ні разу не потрапивши у заявку на гру.

Зауважимо, що Кравець є вихованцем львівських Карпат, за першу команду котрих відіграв 35 поєдинків, у яких відзначився 3 асистами.

Захисник покинув рідний клуб влітку 2016 року, після чого продовжив кар'єру в низці іспанських колективів, таких як Луго, Леганес та хіхонський Спортинг. У складі Леганеса, зокрема, відіграв 6 матчів в іспанській Ла Лізі, у яких результативними діями не відзначався.

У липні 2023 року Кравець повернувся до України, надалі захищав кольори Ворскли, Дніпра-1, Полісся та Металіста 1925.

Додамо, що напередодні Зоря підписала голкіпера харківського Металіста Владислава Рибака.