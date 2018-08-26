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Одразу 5 українок стартують у перший день US Open. Розклад матчів

Вчора 11:15 1159
Ястремська покинула US Open
Сьогодні 00:13 304
Лунін гравець Леганеса. ФОТО
Вчора 22:04 793
Шевченко оголосив склад збірної на Лігу Націй
Вчора 21:44 749
Українські хокеїстки виграли турнір у Литві. ВІДЕО
Вчора 21:24 212
Світоліна пройшла в наступний етап US Open, Бондаренко вилетіла
Вчора 19:44 695
Михайлюк, Санон та Лень зіграють за збірну
Вчора 18:00 598
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