Полісся безкоштовно відпустило легіонера, придбаного за 300 тисяч євро

Атакувальний півзахисник Томер Йосефі покинув Полісся та приєднався до Бейтару Єрусалим.

Про це повідомив сайт ізраїльського клубу.

Йосефі підписав контракт, розрахований на три сезони. Деталі переходу не повідомляються.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, Йосефі залишив Полісся у статусі вільного агента. Житомиряни підписали хавбека взимку 2025 року, заплативши Хапоелю Беєр-Шева 300 тисяч євро.

У складі "вовків" Йосефі зіграв 26 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. У другій половині сезону-2025/26 ізраїльський легіонер жодного разу не потрапив до заявки команди Руслана Ротаня.

Нагадаємо, що підсумком сезону-2025/26 Полісся вперше в історії клубу здобуло "бронзу" Української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Полісся влітку підпише вихованця Барселони Хаві Вільяра, який виступав за молодіжну команду Реала.