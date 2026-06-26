Двоє футболістів залишили розташування фіналіста Кубку України

Півзахисник Владислав Чабан та центрбек Владислав Шаповал покинули розташування ФК Чернігів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни орендних угод обох гравців добігли кінця, черкаський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з футболістами.

Таким чином, 23-річний Чабан повернеться в Інгулець, який покинув на правах оренди у вересні минулого року, а 31-річний Шаповал знову захищатиме кольори Кудрівки, яку аналогічно залишив у вересні минулого року.

У сезоні-25/26 Чабан відіграв за ФК Чернігів 11 матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем. Шаповал же у минулій кампанії провів у формі чернігівського клубу 8 поєдинків, де результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що напередодні керівництво "тигрів" визначилося з кандидатурою нового головного тренера, ним став колишній очільник Кудрівки Василь Баранов.

Раніше повідомлялося, що Валерій Чорний залишив посаду головного наставника Чернігова. Фахівець надалі працюватиме спортивним директором клубу.

Додамо, що Чернігів у минулому сезоні створив сенсацію в розіграші Кубку України, пробившись до фіналу, де поступився київському Динамо (1:3). У чемпіонаті Першої ліги "тигри" посіли 13-те місце та зберегли прописку в другому дивізіоні.