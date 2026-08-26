Захисник Кудрівки перейшов в саудівський Аль-Таавун

Захисник Кудрівки Джаїр Коллахуазо продовжить кар'єру в саудівському Аль-Таавун.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Перехід 20-річного еквадорця відбувся на правах річної оренди з опцією викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Коллахуазо є вихованцем клубу Емелек і має в активі два матчі та один забитий гол у складі збірної Еквадору U-20.

Захисник приєднався до Кудрівки на зборах у Туреччині та став гравцем українського клубу в березні 2026 року.

У травні Жаїр відмовився виходити на поле за команду. Причиною такого рішення стали заборгованості клубу з виплати заробітної плати. Попри конфлікт, він встиг зіграти за Кудрівку десять матчів, не забивши жодного гола. Портал Transfermarkt оцінює його в 250 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні Кудрівка оголосила про підписання повноцінного контракту з нігерійським нападником Ісіакою Сахідом Абдулазізом.