Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Захисник Кудрівки перейшов в саудівський Аль-Таавун

Олександр Булава — 26 серпня 2026, 19:31
Захисник Кудрівки перейшов в саудівський Аль-Таавун

Захисник Кудрівки Джаїр Коллахуазо продовжить кар'єру в саудівському Аль-Таавун.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Перехід 20-річного еквадорця відбувся на правах річної оренди з опцією викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Коллахуазо є вихованцем клубу Емелек і має в активі два матчі та один забитий гол у складі збірної Еквадору U-20.

Захисник приєднався до Кудрівки на зборах у Туреччині та став гравцем українського клубу в березні 2026 року.

У травні Жаїр відмовився виходити на поле за команду. Причиною такого рішення стали заборгованості клубу з виплати заробітної плати. Попри конфлікт, він встиг зіграти за Кудрівку десять матчів, не забивши жодного гола. Портал Transfermarkt оцінює його в 250 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні Кудрівка оголосила про підписання повноцінного контракту з нігерійським нападником Ісіакою Сахідом Абдулазізом.

Футбольні трансфери Кудрівка

Футбольні трансфери

Сандерленд направив Манчестер Сіті пропозицію щодо оренди Гріліша
Динамо підтвердило трансфер легіонера, який тривалий час їздив по орендах
Астон Вілла націлилась на трансфер нападника Челсі
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер 22-річного півзахисника Брайтона
Леау не розглядає перехід в Астон Віллу

Останні новини