Кривбас оголосив про відхід досвідченого голкіпера

Криворізький Кривбас оголосив про відхід 28-річного воротаря Володимира Маханькова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голкіпера завершився термін дії контракту. Він захищав кольори криворізького клубу з липня 2023 року. За цей час у складі "червоно-білих" Маханьков відіграв 20 поєдинків в Українській Прем'єр-лізі, пропустивши 20 м'ячів. У 5 матчах голкіперу вдалося зберегти власні ворота сухими.

Маханьков є вихованцем Динамо, у структурі клубу він перебував із 6 років, але пробитися до першої команди "біло-синіх" не зумів. У 2020 році перейшов до Карпат. Далі у його кар'єрі були Полісся та Колос.

Нагадаємо, що Кривбас завершив сезон-2025/26 на сьомому місці в турнірній таблиці УЛ.

Раніше повідомлялося, що капітан Кривбасу Максим Задерака продовжить кар'єру в чернівецькій Буковині.