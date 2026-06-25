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Кривбас оголосив про відхід досвідченого голкіпера

Олександр Булава — 25 червня 2026, 16:45
Кривбас оголосив про відхід досвідченого голкіпера
Володимир Маханьков
Кривбас

Криворізький Кривбас оголосив про відхід 28-річного воротаря Володимира Маханькова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голкіпера завершився термін дії контракту. Він захищав кольори криворізького клубу з липня 2023 року. За цей час у складі "червоно-білих" Маханьков відіграв 20 поєдинків в Українській Прем'єр-лізі, пропустивши 20 м'ячів. У 5 матчах голкіперу вдалося зберегти власні ворота сухими.

Маханьков є вихованцем Динамо, у структурі клубу він перебував із 6 років, але пробитися до першої команди "біло-синіх" не зумів. У 2020 році перейшов до Карпат. Далі у його кар'єрі були Полісся та Колос.

Нагадаємо, що Кривбас завершив сезон-2025/26 на сьомому місці в турнірній таблиці УЛ.

Раніше повідомлялося, що капітан Кривбасу Максим Задерака продовжить кар'єру в чернівецькій Буковині.

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