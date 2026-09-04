Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Буковина орендувала форварда ЛНЗ

Олексій Мурзак — 4 вересня 2026, 18:52
Буковина орендувала форварда ЛНЗ
Данило Кравчук
ФК ЛНЗ

Нападник ЛНЗ Данило Кравчук на правах оренди перейшов до Буковини.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про термін угоди не розголошується.

У поточному сезоні на рахунку 25-річного форварда 4 матчі в УПЛ та ще два за дубль команди. У матчі 3-го туру проти Чорноморця він забив гол та віддав асист.

Кравчук перейшов до ЛНЗ улітку 2025 року. Його контракт із черкаським клубом розрахований до кінця сезону-2027/28.

Напередодні ЛНЗ оголосив про підписання українського захисника Богдана Слюбика, який належить чеському Пардубіце, а також орендував форварда Олександрії.

Буковина ЛНЗ Черкаси

Буковина

Я це вже бачив: ексфорвард Динамо оцінив провальну гру Суркіса
Динамо рухається на дно: Кравець – про ганебну поразку киян від Буковини
Змінено час початку декількох матчів УПЛ
Прізвище дуже сильно на нього тисне: Вірт оцінив провальну гру голкіпера Динамо Суркіса
Такі дні у голкіперів бувають: Ільїн – про свій гол у ворота Динамо в 4 турі УПЛ

Останні новини