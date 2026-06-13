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Карпати відмовились викуповувати півзахисника Динамо

Олександр Булава — 13 червня 2026, 12:37
Карпати відмовились викуповувати півзахисника Динамо
Валентин Рубчинський
Карпати

Півзахисник львівських Карпат Валентин Рубчинський повернеться у київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30 червня завершується термін дії орендної угоди щодо 24-річного хавбека.

"ФК Карпати дякує Валентину та бажає успіхів у подальшій ігровій карʼєрі!", – йдеться в повідомленні.

Рубчинський перейшов до Карпат на правах оренди в березні. Угода також передбачала опцію викупу футболіста, однак львівський клуб вирішив не активувати її.

У складі "левів" хавбек провів дев'ять матчів і відзначився двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Карпати близькі до підписання нападника Олександрії Папа Ндіага Яде.

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