Карпати відмовились викуповувати півзахисника Динамо
Валентин Рубчинський
Карпати
Півзахисник львівських Карпат Валентин Рубчинський повернеться у київське Динамо.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
30 червня завершується термін дії орендної угоди щодо 24-річного хавбека.
"ФК Карпати дякує Валентину та бажає успіхів у подальшій ігровій карʼєрі!", – йдеться в повідомленні.
Рубчинський перейшов до Карпат на правах оренди в березні. Угода також передбачала опцію викупу футболіста, однак львівський клуб вирішив не активувати її.
У складі "левів" хавбек провів дев'ять матчів і відзначився двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Карпати близькі до підписання нападника Олександрії Папа Ндіага Яде.