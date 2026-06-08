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Верес оголосив про відхід Ндукве

Олександр Булава — 8 червня 2026, 16:37
Верес оголосив про відхід Ндукве
Верес

Нападник Денис Ндукве завершив свої виступи за рівненський Верес, за який висупав на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний форвард повертається до розташування полтавської Ворскли, якій і належать права на футболіста.

"Народний клуб Верес дякує Денису Ндукве за гру та бажає успіхів у майбутньому!", – йдеться в повідомленні.

У минулому сезоні Ндукве відіграв 21 поєдинок (20 в УПЛ та один у Кубку України), відзначившись шістьма голами та асистом.

Раніше була інформація, що рівненський клуб посилиться захисником збірної Тунісу Мохамедом Дербалі, який є вихованцем французької Тулузи.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком у активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.

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