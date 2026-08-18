Кривбас підписав болівійського хавбека

Болівійський півзахисник клубу Реал Томайяпо Сантьяго Куїса став гравцем криворізького Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Йдеться про оренду до кінця поточного сезону. В угоді прописана опція викупу. За Кривбас Куїса виступатиме під 28-м номером.

21-річний хавбек є вихованцем Реала Томаяпо, за першу команду виступає з 2022 року. В минулому сезоні на його рахунку 9 голів і 4 асисти в 35 матчах у всіх турнірах.

Куїса провів 6 матчів і забив 1 гол за молодіжну збірну Болівії U-20. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 400 тисяч євро.

Раніше Кривбас у третьому турі УПЛ сезону-2026/27 зіграв унічию 1:1 із Лівим Берегом. Наразі команда посідає 7 місце в турнірній таблиці УПЛ з 4 очками в активі.