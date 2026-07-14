Карпати продали бразильського легіонера в Італію

Львівські Карпати продали бразильського вінгера команди Стеніо Занетті Толедо в італійську Модену.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Карпати оголосили, що досягнули угоди щодо трансферу Стеніо в Модену. Італійський клуб також уже оголосив про підписання 23-річного гравця. Контракт розрахований на три роки, суму трансферу не розголошується.

Під час футбольної кар'єри Стеніо вже виступав на Апеннінах. У сезоні 2021/22 бразилець грав у молодіжній першості Італії за Торіно Прімавера. Вінгер забив 7 голів та віддав 7 результативних передач у 29 матчах.

Зазначимо, що взимку Стеніо повернувся до львівських Карпат з оренди в бразильському клубі Америка. Проте вінгер не зміг завоювати стабільне місце в основі команди Франа Фернандеса. У поточному сезоні бразилець зіграв за "левів" лише 5 матчів, переважно виходячи на заміну.

Портал Transfermarkt оцінює Стеніо у 800 тисяч євро. Свого часу він викликався до юнацької та молодіжної збірних Бразилії.

Модена минулий сезон завершила на 6 місці в Серії В.