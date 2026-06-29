Полісся повернуло до складу хорватського захисника
Матео Матич
ФК Полісся
Хорватський центральний захисник Матей Матич повернувся у Полісся.
Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.
22-річний гравець, який у сезоні-2025/26 на правах оренди виступав за польську Полонію Битом, приєднався до команди на тренувальному зборі, а вже 29 червня зіграв у контрольному матчі проти ФК Уріверситатя Крайова.
Напередодні Полісся оголосило про підписання контракту з кабо-вердійським вінгером Леандро Андраде.
Раніше повідомлялося, що до складу житомирського клубу також повернувся конголезький вінгер Бені Макуана.