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Полісся повернуло до складу хорватського захисника

Олексій Мурзак — 29 червня 2026, 22:25
Полісся повернуло до складу хорватського захисника
Матео Матич
ФК Полісся

Хорватський центральний захисник Матей Матич повернувся у Полісся.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

22-річний гравець, який у сезоні-2025/26 на правах оренди виступав за польську Полонію Битом, приєднався до команди на тренувальному зборі, а вже 29 червня зіграв у контрольному матчі проти ФК Уріверситатя Крайова.

Напередодні Полісся оголосило про підписання контракту з кабо-вердійським вінгером Леандро Андраде.

Раніше повідомлялося, що до складу житомирського клубу також повернувся конголезький вінгер Бені Макуана.

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