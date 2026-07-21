Колишній нападник Кудрівки перебрався до клубу Першої ліги
Артем Лєгостаєв
ФК Вікторія
Колишній форвард Кудрівки Артем Лєгостаєв підписав контракт із сумською Вікторією.
Про це повідомила пресслужба представника Першої ліги.
Про термін контракту та фінансові умови угоди не розголошується. У новій команді Артем гратиме під 70-м номером.
Лєгостаєв залишив Кудрівку, за яку виступав 2,5 роки, у середині липня на правах вільного агента. За цей час він провів 65 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 4 асисти.
Напередодні стало відомо, що матч між Динамо та Лівим Берегом, який мав відбутися 2 серпня цього року у межах першого туру Української Прем'єр-ліги, відклали на інший день.