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Лівий Берег попрощався з досвідченим голкіпером

Сергій Шаховець — 15 червня 2026, 15:20
Лівий Берег попрощався з досвідченим голкіпером
Максим Механів
ФК Лівий Берег

Український голкіпер Максим Механів залишив Лівий Берег.

Про це повідомила пресслужба "лелек".

У 29-річного футболіста завершилася дія контракту, і сторони вирішили його не продовжувати.

"ФК Лівий Берег дякує Максиму Механіву за роки, проведені в нашій команді, професіоналізм і за всі емоції, які ми пережили разом. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових досягнень та яскравих перемог", – йдеться у повідомленні клубу.

Механів приєднався до Лівого Берега на початку 2024 року. За три сезони зіграв за команду 51 матч, у 13 з яких зберіг ворота "сухими".

Разом із "лелеками" Максим двічі здобував бронзові нагороди чемпіонату Першої ліги та двічі допомагав команді виходити в Українську Прем'єр-лігу.

Зазначимо, що у дебютному сезоні в УПЛ-2024/25 Механів був основним голкіпером Лівого Берега та зіграв в усіх 30 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, що за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.

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