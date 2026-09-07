Дружина одного із лідерів Динамо показала нові кадри зі свого 29-річчя

Дружина вінгера київського Динамо Назара Волошина, Єлизавета, вирішила порадувати підписників новими кадрами зі святкування свого дня народження.

Хоча свій 29-й день народження дівчина відзначила ще 30 липня, вже у вересні вона вирішила повернутися до святкових спогадів і показати раніше неопубліковані фотографії.

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На нових світлинах Єлизавета позує поруч із великим білим святковим тортом. Для особливого дня дружина футболіста обрала ніжний рожевий образ, який вдало підкреслив її струнку фігуру та створив справжній святковий настрій.

Підписники також не залишили без уваги яскравий макіяж та ефектну зовнішність дівчини, засипавши її компліментами.

Нагадаємо, не так давно Кандиба потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки.

Раніше повідомлялося, що кохана вінгера Динамо опублікувала серію нових фото з розкішного відпочинку на Мальдівах.