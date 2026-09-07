Костюк має працювати до кінця сезону: Максимов – про посаду тренера в Динамо

Юрій Максимов поділився думками щодо наставника київського Динамо Ігоря Костюка.

Його слова передає УФ.

Він відреагував на розмови щодо можливого звільнення тренера "біло-синіх" через непереконливі результати. Експерт розповів, чи варто йти на такий крок керівництву киян до зимової паузи.

"Найголовніше, щоб у Динамо був міцний колектив. Якщо команда Костюка підтримує, значить, він усе правильно робить і нехай працює й далі. На мою думку, Костюк має працювати з командою не до зимової паузи, а до кінця сезону. Далі – нехай вирішує керівництво, яке йому довірило команду", – сказав Максимов.

Зазначимо, що Костюк став повноцінним тренером Динамо у грудні 2025 року. Під його керівництвом команда стала четвертою в УПЛ-2025/26 і виграла Кубок України.

В нинішньому сезоні "біло-сині" не змогли пройти кваліфікацію єврокубків. В чотирьох матчах чемпіонату України вони набрали сім очок і наразі розташовуються на шостій сходинці турнірної таблиці, але мають гру в запасі.

Наступний поєдинок Динамо проведе 10 вересня в 1/16 фіналу Кубку України. Суперником киян буде вінницька Нива.