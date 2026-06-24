Динамо підписало одного з кращих бомбардирів юнацької команди ПСЖ

Французький нападник юнацької команди ПСЖ U-19 П'єр Мунгенге став гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт набере чинності 1 липня поточного року та буде розрахований на три роки – до літа 2029 року.

Мунгенге перейде в Динамо на правах вільного агента: його контракт з ПСЖ завершується 30 червня. На форварда також претендували французький Страсбур та данський Мідтьюланн.

У минулому сезоні П'єр Мунгенге забив 21 гол та віддав 12 асистів у 24 матчах за ПСЖ U-19. Більше за нього забив лише півзахисник Матіс Жанжаль (17 голів), який теж покине команду після 30 червня.

За даними порталу Transfermarkt, вартість Мунгунге становить 2 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що румунський форвард Динамо Владіслав Бленуце влітку може залишити столичний клуб.