Кудрівка оголосила про підписання вінгера Вереса

Кудрівка підписала 24-річного вінгера Вереса Сергія Стеня.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про умови контракту наразі не розголошується.

Стень – вихованець школи львівського УФК-Карпати. У його професійній кар'єрі були виступи за Карпати Львів, Мункач, Епіцентр, Металіст 1925 та Верес, до якого він приєднався у липні минулого року.

У сезоні-2025/26 вінгер зіграв з рівненський клуб 18 матчів без результативних дій.

Напередодні Кудрівка оформила перший літній трансфер, підписавши 27-річного центрального півзахисника Євгенія Смирного.