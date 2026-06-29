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Кудрівка оголосила про підписання вінгера Вереса

Олексій Мурзак — 29 червня 2026, 21:51
Кудрівка оголосила про підписання вінгера Вереса
Сергій Стень
ФК Кудрівка

Кудрівка підписала 24-річного вінгера Вереса Сергія Стеня.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про умови контракту наразі не розголошується.

Стень – вихованець школи львівського УФК-Карпати. У його професійній кар'єрі були виступи за Карпати Львів, Мункач, Епіцентр, Металіст 1925 та Верес, до якого він приєднався у липні минулого року.

У сезоні-2025/26 вінгер зіграв з рівненський клуб 18 матчів без результативних дій.

Напередодні Кудрівка оформила перший літній трансфер, підписавши 27-річного центрального півзахисника Євгенія Смирного.

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