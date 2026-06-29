Кудрівка оголосила про підписання вінгера Вереса
Сергій Стень
ФК Кудрівка
Кудрівка підписала 24-річного вінгера Вереса Сергія Стеня.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Про умови контракту наразі не розголошується.
Стень – вихованець школи львівського УФК-Карпати. У його професійній кар'єрі були виступи за Карпати Львів, Мункач, Епіцентр, Металіст 1925 та Верес, до якого він приєднався у липні минулого року.
У сезоні-2025/26 вінгер зіграв з рівненський клуб 18 матчів без результативних дій.
Напередодні Кудрівка оформила перший літній трансфер, підписавши 27-річного центрального півзахисника Євгенія Смирного.