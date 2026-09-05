Полісся після переходу Бущана підписало 19-річного голкіпера Олександрії

19-річний воротар Олександрії Назар Макаренко продовжить кар'єру в житомирському Поліссі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 4 роки співпраці – до червня 2030 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що Макаренко є вихованцем Дніпра-1, але дебютувати за першу команду йому не вдалося. На початку 2024 року, незадовго до того, як розпався дніпровський колектив, юний голкіпер перейшов до Олександрії.

З того часу він провів у основній команді "містян" 16 поєдинків, у яких пропустив 31 м'яч, а "сухих" матчів за його участі не було.

Окрім того, Макаренко має досвід гри в юнацькій збірній України U-18 та U-19, відігравши в трьох товариських поєдинках.

Нагадаємо, що нещодавно "вовків" покинув досвідчений воротар Георгій Бущан, який повернувся на правах оренди до київського Динамо.