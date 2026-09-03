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Чорноморець орендував нігерійського форварда

Олег Дідух — 3 вересня 2026, 14:42
Чорноморець орендував нігерійського форварда
ФК Чорноморець

Нігерійський форвард Крістіан Мба продовжить кар'єру в одеському Чорноморці.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27. Права на 26-річного нападника належать ФК Харків. У складі Чорноморця форвард виступатиме під 99-м номером.

У минулому сезоні Мба відзначився 5 голами в 26 матчах за ФК Харків, який тоді ще носив назву Металіст 1925. У січні 2025 року харківський клуб придбав Мба у албанського Партізані за 200 тисяч євро.

Також форвард захищав кольори Трепца 89 (Косово). У складі Партізані нігерієць грав у Лізі конференцій УЄФА. Наразі трансферна вартість Мба оцінюється в 600 тисяч євро.

Минулого тижня Чорноморець здобув першу перемогу в новому сезоні УПЛ, мінімально обігравши Кривбас із рахунком 1:0.

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