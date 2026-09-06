Костюк пояснив відсутність Суркіса після ляпів у попередніх матчах Динамо

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів, що голкіпер В'ячеслав Суркіс пропустив гру 5-го туру УПЛ-2026/27 проти черкаського ЛНЗ через проблеми зі здоров'ям.

Його цитує пресслужба киян.

У 20-річного футболіста травма спини.

"У Слави ушкодження спини, тому він зараз відновлюється", – відповів наставник "біло-синіх".

Ворота столичного клубу у 5-му турі захищав Георгій Бущан, якого динамівці повернули із житомирського Полісся на правах оренди. 32-річний голкіпер провів гру на нуль – нічия 0:0.

Нагадаємо, що Суркіс-молодший по-справжньому провалив попередній матч проти Буковини (поразка 0:3). В'ячеслав припустився двох помилок та на 60-й хвилині попросив заміну.

У новому сезоні-2026/27 Суркіс, який замінив травмованого Руслана Нещерета, пропустив 8 голів у 6-ти поєдинках, з яких лише в одній зустрічі залишив свої володіння "на замку".

Після 5-ти турів кияни посідають 6-те місце у турнірній таблиці першості, набравши 7 балів. Щоправда, у столичного клубу ще є одна гра у запасі.

Попереду у динамівців протистояння 1/16 фіналу проти вінницької Ниви (10 вересня о 15:30), а далі зустріч 6-го туру УПЛ проти Епіцентра (19 вересня о 18:00).