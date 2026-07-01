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Гуцуляк попрощався з Поліссям

Олег Дідух — 1 липня 2026, 15:19
Гуцуляк попрощався з Поліссям
Олексій Гуцуляк
ФК Полісся

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк оголосив про відхід із Полісся.

Відповідний пост 28-річний футболіст опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Рівно два роки я провів у Поліссі, і сьогодні цей етап моєї кар'єри завершується. Дякую клубу та Геннадію Владиславовичу за довіру й підтримку протягом усього мого шляху тут. Окрема вдячність усім партнерам по команді, з якими ми разом грали та працювали протягом цих років.

Радий, що зміг допомогти клубу розвиватися та стати частиною історичного досягнення - перших бронзових медалей Полісся в УПЛ. Вірю, що попереду на клуб чекає ще більше успіхів. Вдячний за цей етап, але настав час рухатися далі", – заявив гравець.

Гуцудяк перейшов у Полісся влітку 2024 року з Дніпра-1 за 600 тисяч євро. З того часу провів 65 матчів у всіх турнірах, відзначившись 21 голом і 11 асистами.

Наприкінці червня Полісся поїхало на передсезонний збір без Гуцуляка.

Олексій Гуцуляк Полісся Житомир

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