Гуцуляк попрощався з Поліссям

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк оголосив про відхід із Полісся.

Відповідний пост 28-річний футболіст опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Рівно два роки я провів у Поліссі, і сьогодні цей етап моєї кар'єри завершується. Дякую клубу та Геннадію Владиславовичу за довіру й підтримку протягом усього мого шляху тут. Окрема вдячність усім партнерам по команді, з якими ми разом грали та працювали протягом цих років.

Радий, що зміг допомогти клубу розвиватися та стати частиною історичного досягнення - перших бронзових медалей Полісся в УПЛ. Вірю, що попереду на клуб чекає ще більше успіхів. Вдячний за цей етап, але настав час рухатися далі", – заявив гравець.