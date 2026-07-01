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Карпати віддали півзахисника в оренду до клубу бразильської Серії А

Сергій Шаховець — 1 липня 2026, 15:41
Карпати віддали півзахисника в оренду до клубу бразильської Серії А
Едсон
ФК Карпати Львів

Опорний півзахисник львівських Карпат Едсон продовжить кар'єру в Бразилії.

Про це повідомив сайт "зелено-білих".

Клуб бразильської Серії А Ремо орендував 28-річного хавбека до кінця 2026 року. Угода передбачає оплатну оренду з опцією викупу.

Едсон приєднався до Карпат у січні 2026 року, перейшовши на повноцінній основі з Руху. "Жовто-чорні" отримали компенсацію за бразильця у розмірі 400 тисяч євро.

У сезоні-2025/26 Едсон зіграв вісім матчів за "левів", у яких відзначився одним асистом.

Зазначимо, що півзахисник має досвід виступів у бразильській Серії А, де провів 50 поєдинків за клуби Баїя та Атлетіку Гоянієнсі.

Портал Transfermarkt оцінює Едсона у 500 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Карпати підписали другого воротаря в літнє міжсезоння. Новачком "левів" став Антон Жилкін – син колишнього голкіпера львів'ян Геннадія Жилкіна.

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