Третя втрата Карпат: львів'яни попрощалися з бразильським легіонером

Орендований у Портімоненсе бразилець Пауло Вітор влітку залишить Карпати.

Про це повідомив офіційний сайт "зелено-білих".

Термін орендної угоди з вінгером завершується 30 червня 2026 року. Львівський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з 26-річним футболістом.

Пауло Вітор приєднався до Карпат влітку 2025 року. У минулому сезоні бразилець зіграв за "левів" 26 матчів, у яких відзначився двома голами та одним асистом.

В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату вінгер не потрапляв до заявки команди. Портал Transfermarkt оцінює Пауло Вітора у 700 тисяч євро.

Раніше львівський клуб попрощався ще з двома виконавцями. Карпати продали у празьку Славію за рекордні 5 мільйонів євро 19-річного голкіпера Назара Домчака. Також команду залишив резервний воротар Андрій Кліщук, який пішов із клубу на правах вільного агента.