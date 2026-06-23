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Чорноморець підписав ексворотаря Металурга

Олександр Булава — 23 червня 2026, 20:55
Чорноморець підписав ексворотаря Металурга

Одеський Чорноморець оголосив про підписання ексголкіпера Металурга Назара Байди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До "моряків" воротар приєднатися на правах вільного агента, адже напередодні припинив співпрацю з Металургом. Угода розрахована на три роки, фінансові деталі не розголошуються.

За запорізький клуб Байда провів 55 матчів, пропустив 55 голів і 6 разів зіграв на нуль.

Напередодні Чорноморець підписав контракт із лівим захисником Сергієм Корнійчуком.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 одеський колектив посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся до УПЛ після річної перерви.

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