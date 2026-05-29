Боруссія Менхенгладбах оголосила про підписання захисника збірної України

Правий захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля став гравцем Боруссії Менхенгладбах.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Конополя підписав контракт із Боруссією Менхенгладбах на три роки – до кінця червня 2029 року.

Німецький клуб стверджує, що 26-річний українець перейшов на правах вільного агента. Проте контракт Коноплі з Шахтарем спливав уже після завершення трансферного вікна (30 вересня), тому, ймовірно, чемпіони України отримали певну компенсацію за дострокове розірвання угоди.

Конопля є вихованцем Шахтаря, до першої команди "гірників" приєднався в 2021 році після дворічної оренди в Десну. Забив 2 голи в 27 матчах за збірну України. Наразі трансферна вартість захисника оцінюється в 5 мільйонів євро.