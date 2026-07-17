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Харків оголосив про відхід зіркового легіонера

Олександр Булава — 17 липня 2026, 11:30
Харків оголосив про відхід зіркового легіонера

Харків оголосив про припинення співпраці із бразильським легіонером Арі Моурою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Харків дякує Арі за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться в повідомленні.

Моура приєднався до клубу в липні 2023-го року. На його рахунку 63 матчі, у яких відзначився 19 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Харків може підписати українського захисника Артема Смолякова, який виступає в МЛС за Лос-Анджелес.

Напередодні клуб продовжив контракт із лідером команди Іваном Калюжним.

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