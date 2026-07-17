Харків оголосив про відхід зіркового легіонера
Харків оголосив про припинення співпраці із бразильським легіонером Арі Моурою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Харків дякує Арі за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться в повідомленні.
Моура приєднався до клубу в липні 2023-го року. На його рахунку 63 матчі, у яких відзначився 19 голами та 4 асистами.
Раніше повідомлялося, що Харків може підписати українського захисника Артема Смолякова, який виступає в МЛС за Лос-Анджелес.
Напередодні клуб продовжив контракт із лідером команди Іваном Калюжним.