Харків оголосив про відхід зіркового легіонера

Харків оголосив про припинення співпраці із бразильським легіонером Арі Моурою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Харків дякує Арі за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться в повідомленні.

Моура приєднався до клубу в липні 2023-го року. На його рахунку 63 матчі, у яких відзначився 19 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Харків може підписати українського захисника Артема Смолякова, який виступає в МЛС за Лос-Анджелес.

Напередодні клуб продовжив контракт із лідером команди Іваном Калюжним.