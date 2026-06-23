Зоря підписала голкіпера Металіста
Основний голкіпер харківського Металіста Владислав Рибак став гравцем Зорі.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Умови та терміни дії контракту не розголошуються. Рибак перейшов у Зорю на правах вільного агента – його контракт діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.
За Металіст 24-річний воротар виступав з літа 2023 року. До цього захищав кольори Дніпро-1 та донецького Олімпіка. Рибак є вихованцем Зорі, проте виступав лише за юнацькі команди луганського клубу.
У минулому сезоні на рахунку воротаря 32 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 37 голів і 7 разів зберіг ворота в недоторканості.
У ЗМІ перехід Рибака в Зорю вже анонсувався напередодні. Також луганський клуб найближчим часом повинен підписати захисника Василя Кравця.