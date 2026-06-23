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Зоря підписала голкіпера Металіста

Олег Дідух — 23 червня 2026, 13:01
Зоря підписала голкіпера Металіста
Владислав Рибак
ФК Зоря

Основний голкіпер харківського Металіста Владислав Рибак став гравцем Зорі.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Умови та терміни дії контракту не розголошуються. Рибак перейшов у Зорю на правах вільного агента – його контракт діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.

За Металіст 24-річний воротар виступав з літа 2023 року. До цього захищав кольори Дніпро-1 та донецького Олімпіка. Рибак є вихованцем Зорі, проте виступав лише за юнацькі команди луганського клубу.

У минулому сезоні на рахунку воротаря 32 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 37 голів і 7 разів зберіг ворота в недоторканості.

У ЗМІ перехід Рибака в Зорю вже анонсувався напередодні. Також луганський клуб найближчим часом повинен підписати захисника Василя Кравця.

Металіст Владислав Рибак Зоря Луганськ

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