Динамо повернуло Бущана, орендувавши голкіпера у Полісся
Динамо уклало угоду з житомирським Поліссям про оренду голкіпера Георгія Бущана.
Про це повідомила пресслужба столичного клубу.
Угода розрахована до кінця сезону-2026/2027.
Бущан – вихованець Академії Динамо, який пройшов шлях до першої команди та провів за клуб 181 офіційний матч.
Разом із Динамо Георгій ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок та тричі – Суперкубок України.
У січні 2025 року кияни продали Бущана в саудівський Аль-Шабаб, за який він сумарно провів 13 матчів, де пропустив 28 голів. Влітку поточного року сторони припинили співпрацю і воротар перебрався в Полісся.
Також Бущан виступав за всі вікові збірні України – від U-16 до національної команди. У складі головної збірної країни воротар провів 18 матчів і був учасником чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.