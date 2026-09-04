Динамо повернуло Бущана, орендувавши голкіпера у Полісся

Динамо уклало угоду з житомирським Поліссям про оренду голкіпера Георгія Бущана.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Угода розрахована до кінця сезону-2026/2027.

Бущан – вихованець Академії Динамо, який пройшов шлях до першої команди та провів за клуб 181 офіційний матч.

Разом із Динамо Георгій ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок та тричі – Суперкубок України.

У січні 2025 року кияни продали Бущана в саудівський Аль-Шабаб, за який він сумарно провів 13 матчів, де пропустив 28 голів. Влітку поточного року сторони припинили співпрацю і воротар перебрався в Полісся.

Також Бущан виступав за всі вікові збірні України – від U-16 до національної команди. У складі головної збірної країни воротар провів 18 матчів і був учасником чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.