Карпати підписали бразильського півзахисника з чемпіонату Латвії
Львівські Карпати оформили трансфер бразильського гравця Фелліпе Вієйри Кардозу.
Про це повідомляє пресслужба "левів".
21-річний футболіст підписав контракт на чотири роки. В угоді є опція продовження ще на один сезон.
Кардозу виступає на позиції центрального півзахисника. Він перейшов із латвійської Лієпаї.
За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 250 тисяч євро. В нинішньому сезоні бразилець встиг уже провести два матчі у кваліфікації Ліги конференцій, у яких записав собі в актив один гол.
Перші кроки у футболі Фелліпе робив у місцевих юнацьких командах Овел та Віла Нова. Згодом перебрався до Словаччини, де виступав за СТК Шаморін, звідки в січні 2026 року й перейшов до свого попереднього клубу.
Загалом у дорослому футболі бразилець зіграв 80 поєдинків. У них він відзначився 32 результативними діями (17 голів і 15 асистів).
Нагадаємо, що напередодні львівські Карпати продали Олексія Сича. Він продовжить кар'єру в київському Динамо.