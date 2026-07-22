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Карпати підписали бразильського півзахисника з чемпіонату Латвії

Денис Іваненко — 22 липня 2026, 15:27
Карпати підписали бразильського півзахисника з чемпіонату Латвії
Фелліпе Вієйра
ФК Карпати

Львівські Карпати оформили трансфер бразильського гравця Фелліпе Вієйри Кардозу.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

21-річний футболіст підписав контракт на чотири роки. В угоді є опція продовження ще на один сезон.

Кардозу виступає на позиції центрального півзахисника. Він перейшов із латвійської Лієпаї.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 250 тисяч євро. В нинішньому сезоні бразилець встиг уже провести два матчі у кваліфікації Ліги конференцій, у яких записав собі в актив один гол.

Перші кроки у футболі Фелліпе робив у місцевих юнацьких командах Овел та Віла Нова. Згодом перебрався до Словаччини, де виступав за СТК Шаморін, звідки в січні 2026 року й перейшов до свого попереднього клубу.

Загалом у дорослому футболі бразилець зіграв 80 поєдинків. У них він відзначився 32 результативними діями (17 голів і 15 асистів).

Нагадаємо, що напередодні львівські Карпати продали Олексія Сича. Він продовжить кар'єру в київському Динамо.

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