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Оболонь підписала основного голкіпера ФК ЮКСА

Олексій Мурзак — 2 липня 2026, 21:21
Оболонь підписала основного голкіпера ФК ЮКСА
Кирило Баранцов
ФК Оболонь

Київська Оболонь підписала голкіпера ФК ЮКСА Кирила Баранцова.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Про термін дії контракту та його фінансові умови не розголошується.

Кирило є вихованцем ДЮСШ Зміна-Оболонь. Професійну кар'єру розпочав у СК Київ, згодом захищав кольори Чайки та ЮКСА.

Минулого сезону Баранцов пропустив 21 гол в 20 матчах за ЮКСА, 5 з них відіграв на "нуль". За підсумками кампанії-2025/26 він був визнаний найкращим гравцем "хрестоносців".

У складі Оболоні 22-річний воротар виступатиме під 12-м номером.

Напередодні "пивовари" оголосили про припинення співпраці з півзахисником Русланом Черненком.

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