Епіцентр підписав 25-річного албанського центрбека

Кам'янець-Подільський Епіцентр оголосив про укладення контракту з албанським центральним захисником Серьяном Репаєю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Вітаємо Серьяна Репая в дружній родині футбольного клубу Епіцентр! Бажаємо нових звитяг, надійності в захисті, успіхів на футбольних полях України та професійного зростання разом із нами!", – йдеться у заяві команди.

Деталі угоди не розголошуються. Трансферна вартість центрбека становить 250 тисяч євро (за даними Transfermarkt).

Репай перейшов до українського колективу з Вори, яка закінчила внутрішній чемпіонат на сьомому місці в турнірній таблиці. Протягом своєї кар'єри 25-річний албанець грав виключно за клуби зі своєї країни. Загалом він провів 182 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 6 голами та 1 асистом.

А у сезоні-25/26 Серьян провів у футболці Вори 34 поєдинки, вийшовши на поле у всіх матчах зі стартових хвилин. У цих протистояннях центрбек відзначився однією результативною передачею та одним автоголом.

Нагадаємо, що напередодні Епіцентр оголосив про відхід досвідченого форварда Андрія Борячука. А до цього клуб уклав угоду з 28-річним півзахисником Олександрії Артемом Козаком.