Карпати підписали іспанського вінгера Епіцентра

Вінгер Епіцентра Хоакін Сіфуентес перейшов у Карпати.

Спочатку про це повідомив журналіст Володимир Звєров, а згодом про трансфер оголосила пресслужба "левів".

Сторони уклали контракт за схемою 2+1. За інформацією ЗМІ сума переходу склала близько 300 тисяч євро.

Нагадаємо, 29-річний іспанець виступав за Епіцентр з літа минулого року. З того часу він зіграв 33 матчі, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів. У сезоні-2026/27 на його рахунку вже 2 голи у трьох зустрічах.

Після третього туру львівські Карпати сенсаційно продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. Команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.