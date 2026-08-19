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Карпати підписали іспанського вінгера Епіцентра

Олексій Мурзак — 19 серпня 2026, 20:13
Карпати підписали іспанського вінгера Епіцентра
Хоакін Сіфуентес
Епіцентр

Вінгер Епіцентра Хоакін Сіфуентес перейшов у Карпати.

Спочатку про це повідомив журналіст Володимир Звєров, а згодом про трансфер оголосила пресслужба "левів".

Сторони уклали контракт за схемою 2+1. За інформацією ЗМІ сума переходу склала близько 300 тисяч євро. 

Нагадаємо, 29-річний іспанець виступав за Епіцентр з літа минулого року. З того часу він зіграв 33 матчі, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів. У сезоні-2026/27 на його рахунку вже 2 голи у трьох зустрічах.

Після третього туру львівські Карпати сенсаційно продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. Команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.

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