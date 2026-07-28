Харків оголосив про перехід Смолякова з Лос-Анджелеса
Артем Смоляков
Харків
Харків оголосив про трансфер українського захисника Артема Смолякова, який виступав в МЛС за Лос-Анджелес.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах річної оренди, яка включає опцію викупу 23-річного оборонця. Фінансові деталі не розголошуються.
У новому клубі захисник виступатиме під 29-м ігровим номером.
Лос-Анджелес придбав Смолякова у Полісся в лютому 2025 року за 2 млн євро. Контракт 23-річного українського захисника з американським клубом чинний до 31 грудня 2028-го.
Напередодні стало відомо, що ФК Харків близький до підписання українського голкіпера Маккабі Георгія Єрмакова.