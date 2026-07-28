Харків оголосив про перехід Смолякова з Лос-Анджелеса

Харків оголосив про трансфер українського захисника Артема Смолякова, який виступав в МЛС за Лос-Анджелес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах річної оренди, яка включає опцію викупу 23-річного оборонця. Фінансові деталі не розголошуються.

У новому клубі захисник виступатиме під 29-м ігровим номером.

Лос-Анджелес придбав Смолякова у Полісся в лютому 2025 року за 2 млн євро. Контракт 23-річного українського захисника з американським клубом чинний до 31 грудня 2028-го.

Напередодні стало відомо, що ФК Харків близький до підписання українського голкіпера Маккабі Георгія Єрмакова.