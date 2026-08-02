Кудрівка підсилила атакувальну лінію ексфутболістом Оболоні

Кудрівка оголосила про підписання лівого вінгера Костянтина Бичека.

Про це інформує пресслужба клубу.

26-річний атакувальний футболіст доєднався до колективу на правах вільного агента. Сторони підписали повноцінний контракт, терміни якого не розголошуються.

Його останньою командою була київська Оболонь, яка з ним попрощалася 3 липня.

У своїй кар'єрі Бичек виступав також за Карпати, Ниву Тернопіль та Металіст 1925 (нині – Харків). Найбільше поєдинків за один клуб провів якраз у футболці харків'ян – 39 ігор (2 голи та 1 асист).

Також 2 серпня Кудрівка повідомила про повернення 34-річного півзахисника Миколи Вечурка.