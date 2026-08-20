Оболонь заявила на сезон колишнього хавбека Олександрії

Оболонь заявила на сезон-2026/27 колишнього півзахисника Олександрії Дениса Шостака.

Відповідна інформація з'явилася на сайті УПЛ, водночас про підписання контракту з гравцем "пивовари" наразі не оголошували.

Олександрія припинила співпрацю із півзахисником на початку серпня за взаємною згодою сторін.

Денис дебютував за команду 18 серпня 2023 року у виїзному матчі проти луганської Зорі (0:0).

Загалом у чемпіонатах УПЛ він провів 53 поєдинки, відзначившись двома забитими голами. Ще чотири матчі відіграв у Кубку України та два – у Лізі конференцій.

Напередодні Оболонь також підписала 25-річного українського півзахисника Артема Шулянського.