У команді є гравці, які не відповідають рівню такого клубу: ексзахисник збірної України – про Динамо

Колишній захисник збірної України (5 ігор) Віталій Лисицький відреагував на критику у бік київського Динамо.

Його цитує Sport.ua.

Футбольний експерт вважає, що негативні коментарі на адресу команди Ігоря Костюка є цілком заслуженими. На думку Лисицького, у складі киян є кілька гравців, які не відповідають рівню столичного клубу.

"Я вважаю, що критика заслужена. Усі звикли до того, що Динамо часто перемагає та демонструє класний та атакуючий футбол. На сьогоднішні показники колективу впливають об'єктивні причини, про які, напевно, знають керівництво клубу, тренерський штаб і самі гравці. На мою думку, у команді є гравці, які не відповідають рівню такого клубу. Динамо не вистачає кваліфікованих виконавців", – заявив експерт.

Також він додав, що у киян є проблеми у кожній ланці.

Нагадаємо, що у поточному розіграші УПЛ-2026/27 Динамо здобуло дві перемоги – над Колосом (2:1) та Вересом (2:1). Також розписало нульову нічию з ЛНЗ та несподівано програло Буковині (0:3).

Після 5-ти турів кияни посідають 6-те місце у турнірній таблиці першості, набравши 7 балів. Щоправда, у столичного клубу ще є одна гра у запасі.

Попереду у динамівців протистояння 1/16 фіналу проти вінницької Ниви (10 вересня о 15:30), а далі зустріч 6-го туру УПЛ проти Епіцентра (19 вересня о 18:00).

Раніше український тренер Юрій Максимов висловився про долю головного тренера київського клубу Ігоря Костюка.