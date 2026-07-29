ФК Харків підписав найкращого голкіпера позаминулого сезону УПЛ

ФК Харків оголосив про підписання українського голкіпера Георгія Єрмакова.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт на 4 роки, фінансові умови не розголошуються.

Попереднім клубом воротаря був Маккабі Хайфа, який він залишив 25 липня. У дебютному сезоні у складі ізраїльського клубу Георгій провів 37 матчів, у яких пропустив 45 голів та 12 разів відстояв на "нуль".

Єрмаков вже має досвід в УПЛ: у сезоні-2024/2025 став срібним призером першості у складі Олександрії та був визнаний тоді найкращим воротарем чемпіонату.

Напередодні Харків підписав українського захисника Артема Смолякова, який виступав в МЛС за Лос-Анджелес.