Буковина підсилила склад основним гравцем Оболоні

Чернівецька Буковина підписала контракт із центральним захисником Владиславом Приймаком.

Про це повідомив сайт "жовто-чорних".

Угода з досвідченим футболістом підписана на один рік. У Буковині Приймак гратиме під 5-м номером.

"Ласкаво просимо до "жовто-чорної" родини, Владиславе", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначимо, що на юнацькому рівні Приймав виступав за Прикарпаття та київське Динамо. Під час професійної кар'єри захищав кольори рідного Прикарпаття, Вереса, Львова, Волині та Карпат.

Упродовж останніх трьох сезонів виступав за київську Оболонь. За "пивоварів" Владислав зіграв 72 матчі, у яких відзначився двома голами та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює 29-річного футболіста у 400 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що перед стартом в УПЛ Буковина підсилила склад екслідером Кривбасу Максимом Задеракою, хорватським вінгером Міхаелем Клепачем та двома вихованцями Шахтаря – Іллею Путрею та В'ячеславом Танковським.