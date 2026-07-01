Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Буковина підсилила склад основним гравцем Оболоні

Сергій Шаховець — 1 липня 2026, 11:16
Буковина підсилила склад основним гравцем Оболоні
Владислав Приймак (праворуч)
ФК Буковина

Чернівецька Буковина підписала контракт із центральним захисником Владиславом Приймаком.

Про це повідомив сайт "жовто-чорних".

Угода з досвідченим футболістом підписана на один рік. У Буковині Приймак гратиме під 5-м номером.

"Ласкаво просимо до "жовто-чорної" родини, Владиславе", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначимо, що на юнацькому рівні Приймав виступав за Прикарпаття та київське Динамо. Під час професійної кар'єри захищав кольори рідного Прикарпаття, Вереса, Львова, Волині та Карпат.

Упродовж останніх трьох сезонів виступав за київську Оболонь. За "пивоварів" Владислав зіграв 72 матчі, у яких відзначився двома голами та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює 29-річного футболіста у 400 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що перед стартом в УПЛ Буковина підсилила склад екслідером Кривбасу Максимом Задеракою, хорватським вінгером Міхаелем Клепачем та двома вихованцями Шахтаря – Іллею Путрею та В'ячеславом Танковським.

Буковина Оболонь Футбольні трансфери

Буковина

Буковина підписала двох ексгравців Шахтаря
Буковина попрощалася з хавбеком
Буковина продовжила контракт з другим воротарем команди
Буковина продовжила контракт із капітаном
Для мене це велика честь: Клепач поділився емоціями після переходу до Буковини

Останні новини