Хорватський захисник Кривбаса перейшов у польський клуб
Хорватський захисник Кривбаса Ян Юрчец продовжить кар'єру в польському Шльонську.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуби досягли домовленості щодо трансферу 25-річного футболіста. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Юрчец приєднався до Кривбасу у березні 2025 року. За цей час він провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.
Шльонськ наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці Екстракляси.
Напередодні Кривбас оголосив про перехід півзахисника Вереса Дмитра Годі, підписав ексфорварда збірної Танзанії та захисника В'ячеслава Кульбачука.