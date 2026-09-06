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Хорватський захисник Кривбаса перейшов у польський клуб

Олександр Булава — 6 вересня 2026, 07:44
Хорватський захисник Кривбаса перейшов у польський клуб

Хорватський захисник Кривбаса Ян Юрчец продовжить кар'єру в польському Шльонську.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуби досягли домовленості щодо трансферу 25-річного футболіста. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Юрчец приєднався до Кривбасу у березні 2025 року. За цей час він провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.

Шльонськ наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці Екстракляси.

Напередодні Кривбас оголосив про перехід півзахисника Вереса Дмитра Годі, підписав ексфорварда збірної Танзанії та захисника В'ячеслава Кульбачука.

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