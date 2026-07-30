Карпати підписали іспанського захисника

Правий захисник клубу третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса Іван Калеро став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Термін дії контракту з 31-річним іспанцем не розголошується, проте раніше повідомлялося про те, ще це не буде безкоштовне підписання: Культураль Леонеса отримає певну компенсацію за свого гравця.

У минулому сезоні Калеро зіграв 37 матчів у чемпіонаті та Копа дел Рей (5 голів + 5 передач).

Іван – син тренера Ов'єдо Хуліана Калеро, який працював головним у Леванте, Бургосі, Картахені, та допомагав Фернандо Йєрро у збірній Іспанії під час ЧМ-2018.

Він також встиг попрацювати з нинішнім тренером Карпат Франом Фернандесом, з яким перетинався в Алькорконі.