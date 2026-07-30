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Карпати підписали іспанського захисника

Олег Дідух — 30 липня 2026, 18:51
Карпати підписали іспанського захисника
Іван Калеро
ФК Карпати Львів

Правий захисник клубу третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса Іван Калеро став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Термін дії контракту з 31-річним іспанцем не розголошується, проте раніше повідомлялося про те, ще це не буде безкоштовне підписання: Культураль Леонеса отримає певну компенсацію за свого гравця.

У минулому сезоні Калеро зіграв 37 матчів у чемпіонаті та Копа дел Рей (5 голів + 5 передач).

Іван – син тренера Ов'єдо Хуліана Калеро, який працював головним у Леванте, Бургосі, Картахені, та допомагав Фернандо Йєрро у збірній Іспанії під час ЧМ-2018.

Він також встиг попрацювати з нинішнім тренером Карпат Франом Фернандесом, з яким перетинався в Алькорконі.

Карпати Львів

Карпати Львів

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