ЛНЗ підписав легіонера Олександрії

Албанський вінгер Олександрії Теді Цара став гравцем ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Умови переходу та термін дії контракту 26-річного албанця не розголошуються. Ймовірно, йдеться про повноцінний трансфер, оскільки контракт Цари з Олександрією діяв до кінця червня 2028 року.

Цара перейшов у Олександрію в січні 2025 року з албанського Партізані за 200 тисяч євро. З того часу провів за український клуб 46 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 12 голами та 6 гольовими передачами.

Напередодні ЛНЗ оголосив про підписання трьох гравців львівського Руха: флангових захисників Андрія Кітелу та Віталія Романа, а також про бразильського атакувального хавбека Таллеса Бренера.