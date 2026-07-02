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Зоря орендувала півзахисника Ворскли

Олександр Булава — 2 липня 2026, 19:46
Зоря орендувала півзахисника Ворскли

Луганська Зоря підписала півзахисника Ворскли Івана Нестеренка.

Про це повідомляє пресслужбу клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована на один рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Іван – вихованець запорізького футболу, який із 2011 по 2016 рік виступав за місцевий Металург. Пізніше гравець перейшов до полтавської Ворскли (63 поєдинки, 5 забитих м'ячів, 1 асист), а також встиг пограти за київську Оболонь, де в його активі 21 матч, 1 гол та 1 гольова передача.

Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем.

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Нестеренко

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