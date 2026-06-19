Динамо повернуло захисника збірної Польщі

Польський захисник Томаш Кендзьора став гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. 32-річний футболіст підписав із "біло-синіми" контракт строком на два роки. Фінансові деталі не розголошуються.

Останнім клубом оборонця був грецький ПАОК, за який він у сезоні-2025/26 відіграв 42 матчі на клубному рівні, в яких він встиг відзначитися 1 гольовою передачею. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 2 мільйони євро.

У футболці збірної Польщі Томаш провів 38 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Нагадаємо, що у липні 2024-го року Кендзьора покинув розташування "біло-синіх" та перейшов до ПАОКа за два з половиною мільйони євро (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, Кендзьора приєднався до Динамо влітку 2017 року та за цей час провів за київський клуб майже 200 матчів у всіх турнірах. Після початку повномасштабного вторгнення виступав на правах оренди виступав за польський Лех і грецький ПАОК. Улітку 2024 року він остаточно залишив Динамо, підписавши повноцінний дворічний контракт із клубом із Салонік.

Напередодні визначився суперник київського Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27.