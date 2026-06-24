Кудрівка підписала експівзахисника Динамо

Кудрівка оформила перший літній трансфер, підписавши 27-річного центрального півзахисника Євгенія Смирного.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

У березні хавбек покинув Олександрію, за яку виступав з літа 2023 року. За "містян" Смирний провів 41 матч в чемпіонаті України, відзначившись двома забитими голами. Ще 5 матчів провів в Кубку України та 1 матч в Лізі конференцій УЄФА.

Зазначимо, що Євгеній є вихованцем київського Динамо, за яке відіграв 9 поєдинків та забив 1 гол у Юнацькій лізі УЄФА, а у 20-річному віці вперше вийшов на поле в рамках УПЛ. Також захищав кольори ковалівського Колоса, де він провів 63 матчі та відзначився 7 м'ячами, а також до одеського Чорноморця (11 ігор, 2 голи).

Нагадаємо, Кудрівка у стикових матчах за право виступати в УПЛ перемогла Агробізнес.