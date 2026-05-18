Німецький клуб вирішив не викуповувати контракт орендованого у Шахтаря захисника
Георгі Гочолейшвілі (другий зліва)
hsv.de
Гамбург оголосив про відхід низки орендованих гравців, серед яких грузинський захисник Шахтаря Георгі Гочолейшвілі.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
"Динозаври" виріши не викуповувати контракт гравця, про що ЗМІ повідомляли в кінці січня цього року.
Разом з Гочолейшвілі, команду залишили орендовані Лука Вушкович (Тоттенгем), Фабіу Вієйра (Арсенал), Філіп Отеле (Базель), Деміон Даунс (Саутгемптон) та Альберт Гронбек (Дженоа).
Гочолейшвілі став гравцем Шахтаря в січні 2023 року. Гамбург орендував грузинського оборонця у серпні минулого року. У поточному сезоні він зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 1 асист.
Раніше стало відомо, що вінгер Шахтаря Лукас Феррейра потрапив до сфери інтересів Атлетико Мінейро.