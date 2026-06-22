Верес оголосив про підписання форварда молодіжної збірної Австралії

Верес оголосив про підписання австралійського форварда Натанаеля Блера.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Контракт гравця з командою розрахований на три роки.

Блер – вихованець футбольного клубу Лейхардт. Виступав за клуби австралійської А-ліги Вестерн Сідней Вондерерз, Перт Глорі та Сентрал Коаст Марінерз.

У сезоні-2025/2026 провів у чемпіонаті А-ліги 15 матчів, забив 3 м'ячі і виконав 1 асист. Загалом у найвищому дивізіоні чемпіонату Австралії відіграв 36 поєдинків. У другому за силою дивізіоні у 38 матчах забив 19 голів. У Кубку Австралії відзначився 3 голами у 5 зіграних поєдинках.

Також на рахунку Натанаеля Блера 8 матчів і 5 голів у складі збірної Автралії U-23.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком у активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.