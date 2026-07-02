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Оболонь оголосила про відхід досвідченого хавбека

Олександр Булава — 2 липня 2026, 19:19
Оболонь оголосила про відхід досвідченого хавбека
Руслан Черненко
Оболонь

Оболонь оголосила про припинення співпраці з півзахисником Русланом Черненком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У гравця завершився термін дії контракту, який був розрахований до липня 2026 року. 33-річний футболіст став вільним агентом.

Півзахисник приєднався до "пивоварів" у вересні 2022 року. За чотири сезони Черненко відіграв 98 поєдинків, відзначившись 8 забитими м'ячами та 10 асистами.

Напередодні Оболонь підписала півзахисника Дмитра Мишньова. 32-річний футболіст став першим новачком "пивоварів" у літнє міжсезоння та виступатиме за команду під 15-м номером.

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