Оболонь оголосила про відхід досвідченого хавбека
Руслан Черненко
Оболонь
Оболонь оголосила про припинення співпраці з півзахисником Русланом Черненком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У гравця завершився термін дії контракту, який був розрахований до липня 2026 року. 33-річний футболіст став вільним агентом.
Півзахисник приєднався до "пивоварів" у вересні 2022 року. За чотири сезони Черненко відіграв 98 поєдинків, відзначившись 8 забитими м'ячами та 10 асистами.
Напередодні Оболонь підписала півзахисника Дмитра Мишньова. 32-річний футболіст став першим новачком "пивоварів" у літнє міжсезоння та виступатиме за команду під 15-м номером.