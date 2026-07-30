Колос розірвав контракт із колишнім півзахисником Ворскли

Колос оголосив про відхід з команди півзахисника Артема Челядіна.

Про це повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.

Сторони домовились про дострокове розірвання контракту

26-річний футболіст виступав за Колос із жовтня 2025 року, куди в статусі вільного агента перейшов із полтавської Ворскли.

З того часу Челядін провів лише чотири матчі за основну команду, не відзначившись результативними діями.

Напередодні повідомлялося, що Колос досягнув домовленості з Шахтарем щодо оренди захисника Едуарда Козіка.